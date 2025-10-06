На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фетисов дал свою оценку звезде НХЛ

Фетисов: команда классно выглядела и без Кузнецова
true
true
true
close
Karl B DeBlaker/AP

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился оценкой трансфера нападающего Евгения Кузнецова в магнитогорский «Металлург». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фетисов подчеркнул, что команда демонстрировала убедительную игру и до прихода новичка, однако опытный форвард способен значительно усилить атакующие возможности клуба.

«Магнитогорцы классно выглядели и без него, они хорошо играют. Если впишется в коллектив, то, конечно, поможет в борьбе за чемпионство», — заявил Фетисов.

На данный момент «Металлург» находится на вершине турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кузнецов, ранее выступавший в НХЛ, подписал контракт с магнитогорским клубом до окончания сезона 2025/2026 годов. В прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА, где принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 результативных очков.

