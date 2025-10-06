На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ректор МГТУ им. Баумана оправдался за комментарий о ФК ЦСКА

Ректор МГТУ Гордин извинился за негативную реакцию в сторону ЦСКА
true
true
true
close
Пресс-служба ЦИАМ

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин принес извинения после публикации в своем Telegram-канале негативного мнения в адрес команды ЦСКА после победы армейцев над «Спартаком» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующее заявление передает ТАСС.

«Как и любой футбольный болельщик, Михаил Гордин проживает каждый матч очень эмоционально. Будучи открытым к своей аудитории, он делится своими живыми эмоциями, которые не всегда бывают позитивными»,— прокомментировала администрация университета.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Назначенный пенальти был реализован Иваном Обляковым, что позволило ЦСКА увеличить преимущество в счете и занять первое место в таблице РПЛ, «Спартак» же продолжает располагаться на пятом месте с 18 очками.

Ранее стало известно о назначении нового генерального директора «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами