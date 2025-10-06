На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер сборной объяснил важность товарищеских матчей

Тренер Гладилин: для игроков сборной России важен международный опыт
Belkin Alexey/Global Look Press

Предстоящие товарищеские матчи сборной России важны для футболистов с точки зрения получения международного опыта. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил ветеран «Спартака», главный тренер сборной «Легенды России» Валерий Гладилин.

«Предстоящие соперники — очень интересные и серьезные. Сейчас уровень футбола выровнялся, любая такая команда играет на хорошем уровне. Игроки этих сборных играют в зарубежных клубах, это показатель.

В матчах с такими командами нашим футболистам нужен игровой опыт, потому что многие из них не до конца себя раскрыли. Я не имею в виду тех, кто поиграл за границей. У остальных возможностей очень мало. Международный опыт для наших футболистов очень нужен. Им приходится вариться в своей каше, хотя к нам приезжают иностранные игроки. А когда ты играешь с другими сборными, приобретаешь полезный опыт.

Давать прогнозы здесь бессмысленно. Карпин понимает, что это не отборочные игры, и всем футболистам, которых вызвал на сбор, дает возможность поучаствовать в матчах. Результат, естественно, будет играть роль, это все понимают и никто не выйдет на поле спустя рукава», — считает Гладилин.

10 октября в Волгограде подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном. А 14 октября на московской «ВТБ Арене» примут команду Боливии.

Ранее Гладилин объяснил, чем подкупает Станкович.

