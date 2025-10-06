Легенда «Спартака» объяснил, чем подкупает Станкович

Руководство «Спартака» не должно спешить с увольнением главного тренера команды Деяна Станковича. Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Я бы сделал паузу до зимнего периода. Не надо спешить. У него что-то не срослось, но он болеет за дело и это подкупает. Эмоциональные срывы, раздражительность, когда что-то не получается... надо сделать паузу. Я бы не торопился его увольнять, потому что зимой будет достаточно времени, чтобы принять какое-то решение.

В чемпионате ничего не потеряно. Да, поставленной игры нет, Станкович уже год не может ее наладить. В прошлом сезоне было пять-шесть ярких игр, все надеялись, что дело пошло. Но с тех пор «Спартак» никак не восстановится. Нет той уверенности.

Против «Спартака» стали играть, не боясь: это показатель, что у команды уже не тот авторитет. Раньше команды из второй части турнирной таблицы всегда действовали от обороны, аккуратно, на ничью. А сейчас они играют свободно, как та же «Балтика». Авторитет падает, а это плохо», — заявил специалист.

Накануне красно-белые уступили в дерби ЦСКА — 2:3. Позже стало известно, что совет директоров «Спартака» может уже в понедельник принять решение об отставке Станковича. После 11 туров РПЛ команда идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 18 очков и на шесть баллов отставая от лидирующего ЦСКА.

Ранее защитник «Спартака» назвал ошибочным пенальти в ворота команды в игре с ЦСКА.