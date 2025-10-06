На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака» объяснил, чем подкупает Станкович

Экс-игрок Гладилин призвал «Спартак» не спешить увольнять Станковича
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководство «Спартака» не должно спешить с увольнением главного тренера команды Деяна Станковича. Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Я бы сделал паузу до зимнего периода. Не надо спешить. У него что-то не срослось, но он болеет за дело и это подкупает. Эмоциональные срывы, раздражительность, когда что-то не получается... надо сделать паузу. Я бы не торопился его увольнять, потому что зимой будет достаточно времени, чтобы принять какое-то решение.

В чемпионате ничего не потеряно. Да, поставленной игры нет, Станкович уже год не может ее наладить. В прошлом сезоне было пять-шесть ярких игр, все надеялись, что дело пошло. Но с тех пор «Спартак» никак не восстановится. Нет той уверенности.

Против «Спартака» стали играть, не боясь: это показатель, что у команды уже не тот авторитет. Раньше команды из второй части турнирной таблицы всегда действовали от обороны, аккуратно, на ничью. А сейчас они играют свободно, как та же «Балтика». Авторитет падает, а это плохо», — заявил специалист.

Накануне красно-белые уступили в дерби ЦСКА — 2:3. Позже стало известно, что совет директоров «Спартака» может уже в понедельник принять решение об отставке Станковича. После 11 туров РПЛ команда идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 18 очков и на шесть баллов отставая от лидирующего ЦСКА.

Ранее защитник «Спартака» назвал ошибочным пенальти в ворота команды в игре с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами