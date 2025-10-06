На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» назначил нового генерального директора

Генеральным директором московского «Спартака» назначен Сергей Некрасов
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении Сергея Некрасова на должность генерального директора на официальном сайте ФК. Он сменил Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в структуре клуба.

Сергей Некрасов является выпускником МГУ им. М.В. Ломоносова и Лондонской школы бизнеса. Его профессиональная карьера включает руководящие позиции в российских и международных финансовых структурах. С 2001 по 2011 год он возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ», а затем занимал должность первого вице-президента Газпромбанка.

В официальном заявлении клуба подчеркивается личную принадлежность Некрасова к спорту.

«Вся жизнь Сергея Юрьевича связана с футболом. Он неоднократно участвовал в ветеранских турнирах с легендами «Спартака», — заявлено на сайте.

Назначение нового генерального директора происходит в период, когда «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ после 11 туров, набрав 18 очков.

Ранее стало известно, что совет директоров «Спартака» обсудит вопрос об отставке Станковича уже сегодня.

