Совет директоров «Спартака» обсудит вопрос об отставке Станковича уже сегодня

Московский «Спартак» может объявить об отставке главного тренера Деяна Станковича уже сегодня. Издание «Спорт-экспресс» сообщает, что внеочередное заседание совета директоров клуба, посвященное будущему сербского специалиста, состоится 6 октября.

Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда провела 45 официальных матчей, из которых 24 завершились победами, 9 — ничьими и 12 — поражениями. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают шестое место, набрав 18 очков после 11 туров.

Главный тренер «красно-белых» Станкович был отстранен на месяц во всех турнирах Российского футбольного союза (РФС) из-за нецензурной брани в адрес судьи. Его дисквалификация началась 19 сентября.

Критической точкой стало поражение в московском дерби от ЦСКА (2:3) 5 октября, где «Спартак» пропустил три мяча в первые 18 минут игры. По данным источника, близкого к клубу, совет директоров рассматривает несколько кандидатов на замену Станковичу, включая как российских, так и зарубежных специалистов.

