Российская теннисистка завершила «Мастерс» в первом круге «тысячника»

Россиянка Кудерметова уступила в первом круге бельгийке Мертенс в двух сетах
Patrick Dancel/IPA Sport/Global Look Press

Российская теннисистка Полина Кудерметова, занимающая 76-ю позицию в мировом рейтинге, завершила выступление на турнире серии Женской теннисной ассоциации (WTA) -1000 в китайском Ухане. Об этом сообщает «Чемпионат».

В матче первого круга россиянка проиграла бельгийской спортсменке Элисе Мертенс (22-я ракетка мира) со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Поединок продолжительностью 2 часа 1 минуту получился напряженным, особенно в первом сете, где борьба продолжилась в тай-брейке. Статистика матча показывает, что Мертенс выполнила 8 эйсов при 6 двойных ошибках, реализовав 2 из 11 брейк-пойнтов. Кудерметова сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и смогла реализовать лишь 1 из 11 возможных брейк-пойнтов.

Для Полины Кудерметовой этот турнир стал частью подготовки к заключительной части сезона. В следующем круге Элисе Мертенс встретится с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и хорваткой Донной Векич. Турнир в Ухане относится к категории WTA-1000 с призовым фондом 2,8 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что вторая ракетка мира снялся с «Мастерса» в Шанхае.

