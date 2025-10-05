На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вторая ракетка мира снялся с «Мастерса» в Шанхае

Итальянец Синнер уступил матч третьего круга нидерландцу Грикспору из-за судорог
Andrew Couldridge/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), досрочно завершил выступление на турнире Мастерсов в Шанхае во время матча третьего круга против нидерландского теннисиста Тэллона Грикспора. Об этом сообщает издание RT.

Синнер снялся с соревнования при счете 6:7(3), 7:5, 3:2 в пользу соперника. Причиной стала мышечная судорога, не позволившая итальянскому спортсмену продолжить игру. Медицинский перерыв не принес улучшения состояния теннисиста.

Для Синнера этот матч стал первым после US Open, где он дошел до полуфинала. Итальянец являлся действующим победителем шанхайского турнира, но не смог защитить титул и 1000 рейтинговых очков.

Грикспор вышел в четверть финала, где встретится с французом Валентином Вашеро, занимающим 204-ю позицию в мировом рейтинге. Турнир ATP Masters в Шанхае проходит с 4 по 12 октября 2025 года с общим призовым фондом 9 655 640 долларов.

Ранее пятая ракетка мира с трудом одержал победу в третьем круге «Мастерса».

