«Пари НН» обжалует эпизод с первым голом «Сочи» в матче РПЛ

Нижегородский клуб настаивает на фоле игрока «Сочи» Мухина перед взятием ворот
Telegram-канал «ФК Пари Нижний Новгород»

Пресс-атташе нижегородского клуба Артем Лисовский заявил, что «Пари НН» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) с просьбой проанализировать эпизод, предшествовавший первому голу в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Передает «Матч ТВ».

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сочи». На 35-й минуте Владимир Ильин открыл счет в матче, однако нижегородцы считают, что перед этим Максим Мухин нарушил правила в столкновении с Хуаном Боселли.

«Пари НН» обратится в ЭКС РФС по итогам матча с «Сочи». Клуб просит обратить внимание на эпизод, предшествовавший голу. А именно момент со стыком с участием Боселли и игрока «Сочи» Мухина, после которого пошла голевая атака. Мы считаем, в этом моменте был фол со стороны Мухина, следовательно, гол не должен быть засчитан», — пояснил Лисовский.

После поражения «Пари НН» остается на 15-й позиции в таблице РПЛ с 6 очками. «Сочи», одержавший первую победу в сезоне, занимает 16-е место с 5 очками. Решение экспертно-судейской комиссии по данному эпизоду будет опубликовано в течение нескольких дней.

Футбол. Чемпионат России
