Российский дзюдоист вошел в тройку лидеров на юниорском чемпионате мира

Спортсмен из России Парчиев стал вице-чемпионом на турнире в Лиме

Российский дзюдоист Абдуллах Парчиев занял второе место на чемпионате мира среди юниоров U21, который проходит в перуанской Лиме. Об этом сообщило издание Sport24.

В весовой категории до 66 кг спортсмен, выступающий в нейтральном статусе, дошел до финала, где уступил грузинскому дзюдоисту Торнике Гигаури.

На пути к финалу Парчиев одержал победу над японским спортсменом Сюнтаро Фукути в полуфинальном поединке. Турнир в Перу стал этапом в подготовке молодых дзюдоистов к взрослым международным соревнованиям.

Выступление российских спортсменов на чемпионате мира проходит в нейтральном статусе, без использования государственной символики. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее стало известно, что российские самбисты завоевали 11 золотых медалей в третий день молодежного ЧМ.