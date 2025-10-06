На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский хоккеист стал главным претендентом на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Российский форвард Демидов возглавил рейтинг в борьбе за награду «Колдер Трофи»
NHL

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вышел в лидеры в борьбе за трофей лучшего новичка НХЛ, с
передает «РБ Спорт».

19-летний спортсмен продемонстрировал подавляющее преимущество, получив 14 первых позиций в рейтинге и набрав в сумме 74 балла. Такой результат делает его основным кандидатом на получение «Колдер Трофи» — одной из самых престижных индивидуальных наград лиги.

Второе место в рейтинге занял защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший 39 очков. Тройку лидеров замкнул нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд. В расширенный список претендентов вошли девять хоккеистов, среди которых — российские игроки Ярослав Аскаров (вратарь «Сан-Хосе Шаркс») и Александр Никишин (защитник «Каролина Харрикейнз»).

Итоговое голосование за обладателя трофея состоится по завершении регулярного чемпионата. Если Демидов сохранит свои позиции, он станет первым российским игроком «Монреаль Канадиенс», удостоенным этой награды.

Ранее бывший хоккеист рассказал, что Овечкина ждет последний сезон НХЛ.

Хоккей. НХЛ
