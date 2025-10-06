Российский хоккеист стал главным претендентом на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Российский форвард Демидов возглавил рейтинг в борьбе за награду «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вышел в лидеры в борьбе за трофей лучшего новичка НХЛ, с

передает «РБ Спорт».

19-летний спортсмен продемонстрировал подавляющее преимущество, получив 14 первых позиций в рейтинге и набрав в сумме 74 балла. Такой результат делает его основным кандидатом на получение «Колдер Трофи» — одной из самых престижных индивидуальных наград лиги.

Второе место в рейтинге занял защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер, набравший 39 очков. Тройку лидеров замкнул нападающий «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд. В расширенный список претендентов вошли девять хоккеистов, среди которых — российские игроки Ярослав Аскаров (вратарь «Сан-Хосе Шаркс») и Александр Никишин (защитник «Каролина Харрикейнз»).

Итоговое голосование за обладателя трофея состоится по завершении регулярного чемпионата. Если Демидов сохранит свои позиции, он станет первым российским игроком «Монреаль Канадиенс», удостоенным этой награды.

