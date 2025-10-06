На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские гимнасты не вошли в заявку на чемпионат мира в Индонезии, несмотря на допуск

Российских гимнастов не включили в списки участников ЧМ, несмотря на допуск FIG
true
true
true
close
Tom Weller/Global Look Press

Российские гимнасты не были включены в окончательную заявку на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который состоится в Индонезии. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала списки участников за две недели до старта турнира, где отсутствуют имена десяти российских спортсменов, ранее заявленных к участию.

При этом представители Беларуси, которые также должны выступать в нейтральном статусе, были внесены в официальный реестр. FIG с 1 января 2024 года разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, однако процесс оформления документов остается затянутым.

Ранее олимпийская чемпионка Виктория Листунова повторно направила в федерацию заявку на получение нейтрального статуса. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 21 по 27 октября 2025 года и станет одним из ключевых квалификационных этапов для отбора на Олимпийские игры 2026 года.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о введении единой формы для российских сборных.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами