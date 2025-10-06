Министр спорта РФ сообщил о введении единой формы для российских сборных

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил о введении единой формы для всех национальных сборных страны, передает «Матч ТВ».

По словам министра, ведомство и Олимпийский комитет России (ОКР) полностью расторгли действующие контракты на поставку спортивной экипировки.

«В этом году планируется утвердить единый образ формы для всех национальных сборных — от шахматистов до спортсменов художественной гимнастики и синхронного плавания», — сообщил Дегтярев. Он уточнил, что для Олимпийских игр будет разработана отдельная линия в премиальном исполнении, соответствующая статусу соревнований.

Решение о новом поставщике формы будет принято после консультаций с действующими спортсменами. Реформа направлена на создание унифицированного стиля для всех представителей российских сборных, что исключит использование разноцветной и несогласованной экипировки. Расторжение контрактов затрагивает все виды спорта, включая олимпийские дисциплины.

