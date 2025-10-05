Губерниев высказался о расистском выпаде футболиста «Краснодара»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в случае доказательства расистского высказывания со стороны полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, футболист должен быть строго наказан. Сообщает издание «Матч ТВ».

Инцидент произошел в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Ахматом». В конце встречи защитник «Ахмата» Усман Ндонг получил красную карточку за удар плечом в Сперцяна. После матча сенегальский футболист заявил, что его оппонент допустил расистское высказывание, что и спровоцировало конфликт. Со своей стороны, Сперцян отрицает обвинения в расизме, утверждая, что Ндонг оскорбил его мать.

«Если будет доказан расистский выпад со стороны Сперцяна, то надо это выжигать каленым железом и карать по всей строгости. Но сначала нужно понять, действительно ли все было так, как рассказал игрок «Ахмата», — прокомментировал ситуацию Губерниев.

Также спортивный юрист Михаил Прокопец не исключил возможность дисквалификации Сперцяна на срок до десяти матчей в случае подтверждения нарушения. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) уже начал расследование инцидента. Обе команды пока не представили официальных заявлений по данному вопросу.

