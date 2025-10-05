На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Сочи» прокомментировал победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Тренер «Сочи» Осинькин: мы смогли каким‑то образом разрушить игру соперника
Владимир Астапкович/РИА Новости

В матче 11-го тура «Сочи» на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 2:1, главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал первую победу команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Его слова передает издание «Матч ТВ».

«Мы прекрасно понимаем, что время работает на нас. Сейчас команда в другом состоянии, как в физическом, так и в эмоциональном. Уже какие-то очки мы берем, и они очень важные для нас. Для ребят это глоток свежего воздуха», — высказался Осинькин.

Голы в матче забили: Владимир Ильин на 35-й минуте, Лукас Босельи на 48-й минуте и Данило Сааведра на 55-й минуте.

Тренер особо отметил игру Владимира Ильина: «Не только хороший гол забил, но и провел хороший матч».

Отвечая на вопрос о психологическом состоянии команды, Осинькин заявил, что команда еще не чувствует легкости и целостности, но в этом матче они смогли каким-то образом разрушить игру соперника.

Несмотря на победу, «Сочи» остается на 16-м месте в таблице РПЛ с 5 очками. «Пари НН» с 6 очками занимает 15-ю позицию. Обе команды продолжают находиться в зоне вылета. Следующие матчи команд пройдут в 12-м туре чемпионата России 18-19 октября.

Ранее защитник «Спартака» Александер Джику заявил, что пенальти в ворота был назначен ошибочно.

Футбол. Чемпионат России
