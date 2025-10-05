На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пенальти в наши ворота поставлен ошибочно»: защитник «Спартака» о поражении от ЦСКА

Защитник «Спартака» Джику заявил, что пенальти в ворота был назначен ошибочно
true
true
true
close
Telegram-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Защитник «Спартака» Александер Джику выразил несогласие с решением арбитра о назначении пенальти в ворота его команды в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

Инцидент произошел на 11-й минуте встречи после контакта между полузащитником «Спартака» Жедсоном и форвардом ЦСКА Алеррандро в штрафной площади.

«Мне не нравится постоянно говорить о работе судей. Но если арбитры принимают такие решения… Как по мне, пенальти в наши ворота поставлен ошибочно. Там не было пенальти. Но это футбол. Иногда решения принимаются не в нашу сторону», — высказался Джику.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Назначенный пенальти был реализован Иваном Обляковым, что позволило ЦСКА увеличить преимущество в счете. «Спартак» продолжает занимать пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками.

Ранее стало известно, что гендиректор «Спартака» покинет пост после поражения команды от ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами