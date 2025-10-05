«Пенальти в наши ворота поставлен ошибочно»: защитник «Спартака» о поражении от ЦСКА

Защитник «Спартака» Джику заявил, что пенальти в ворота был назначен ошибочно

Защитник «Спартака» Александер Джику выразил несогласие с решением арбитра о назначении пенальти в ворота его команды в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

Инцидент произошел на 11-й минуте встречи после контакта между полузащитником «Спартака» Жедсоном и форвардом ЦСКА Алеррандро в штрафной площади.

«Мне не нравится постоянно говорить о работе судей. Но если арбитры принимают такие решения… Как по мне, пенальти в наши ворота поставлен ошибочно. Там не было пенальти. Но это футбол. Иногда решения принимаются не в нашу сторону», — высказался Джику.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Назначенный пенальти был реализован Иваном Обляковым, что позволило ЦСКА увеличить преимущество в счете. «Спартак» продолжает занимать пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками.

Ранее стало известно, что гендиректор «Спартака» покинет пост после поражения команды от ЦСКА.