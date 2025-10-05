На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректор «Спартака» покинет пост после поражения команды от ЦСКА

Гендиректор «Спартака» Малышев принял решение об уходе еще в марте
Официальный сайт футбольного клуба «Спартак-Москва»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев покинет свою должность. Об этом сообщает издание «РБ Спорт».

Малышев принял решение об уходе еще в марте текущего года. В качестве одного из вероятных преемников рассматривается Антон Мишнов, ранее работавший в структуре «Лукойла».

Также Малышев покидает конкретно пост генерального директора, но не сам «Спартак». Он остается в совете директоров клуба.

Малышев занимал должность генерального директора «Спартака» с 2023 года. За время его работы клуб дважды занимал четвертое место в чемпионате России и выходил в полуфинал Кубка страны. Под его руководством была проведена реконструкция стадиона, а также возрожден проект «Спартак-2».

Новость об отставке появилась после поражения «Спартака» в московском дерби от ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На текущий момент «красно-белые» занимают пятую позицию в турнирной таблице, набрав 18 очков после 11 сыгранных туров.

Ранее тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович покинул свой пост после поражения команды.

Футбол. Чемпионат России
