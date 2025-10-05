«Барселона» разгромлена «Севильей» в матче Ла Лиги

Встреча восьмого тура Ла Лиги завершилась со счетом 4:1 в пользу севильского клуба, передает «Комсомольская правда».

«Севилья» одержала победу над «Барселоной» в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча состоялась 5 октября 2025 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счетом 4:1.

На 13-й минуте Алексис Санчес реализовал пенальти в ворота «Барселоны». На 37-й минуте Исаак Ромеро удвоил преимущество хозяев поля. В компенсированное время первого тайма Маркус Рашфорд сократил отставание в счете.

Во втором тайме на 74-й минуте «Барселона» получила право на пенальти, но Роберт Левандовски не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. В заключительные минуты встречи Хосе Анхель Кармона (90-я минута) и Акор Адамс (90+6-я минута) забили еще два гола, установив окончательный счет.

Арбитр матча назначил несколько желтых карточек игрокам обеих команд. «Барселона» владела мячом 62% игрового времени, но не смогла реализовать преимущество в контроле над мячом.

После победы со счетом «Севилья» поднялась на шестую позицию в таблице Ла Лиги, в то время как «Барселона» сохранила четвертое место, отставая от лидера на четыре очка..

