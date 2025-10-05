На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший арбитр ФИФА о назначении пенальти в матче ЦСКА — «Спартак»

Экс-судья Лапочкин заявил об ошибке в эпизоде с пенальти в первом тайме дерби
РИА Новости

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин подверг критике решение о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает издание «Матч ТВ».

«В первом тайме встречи между ЦСКА и «Спартаком» был ошибочно назначен пенальти в ворота гостевой команды. Жедсон Фернандеш в моменте со своим нарушением находился сзади Алеррандо и лишь изменил траекторию движения, что привело к контакту на линии штрафной», — пояснил Лапочкин. Экс-арбитр также выразил обеспокоенность общей тенденцией: «У нас чемпионат превращается в целом в чемпионат мутных пенальти. В этом сезоне уже были назначены подобные пенальти, не так давно в матче «Оренбург» — «Динамо».

Пенальти в матче ЦСКА — «Спартак» был назначен на 11-й минуте при счете 1:0. Иван Обляков успешно реализовал одиннадцатиметровый удар, увеличив преимущество армейцев. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.

Победа над «Спартаком» позволила ЦСКА набрать 24 очка и возглавить таблицу РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют с «Локомотивом» 18 октября.

Ранее тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Спартаком».

