Пятая ракетка мира с трудом одержал победу в третьем круге «Мастерса»

Новак Джокович одержал тяжелую победу над немцем Янником Ханфманном в матче третьего круга «Мастерса» в Шанхае. Об этом сообщает издание Legalbet.

Встреча третьего круга, продлившаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу сербского спортсмена.

Первая партия осталась за Ханфманном, который действовал уверенно и допускал минимум ошибок. Однако Джокович сумел переломить ход матча. Во втором сете ему удалось взять решающий гейм на своей подаче, а в решающей партии он уверенно довел игру до победы. Немецкий теннисист весь матч оказывал серьезное сопротивление, совершив 13 подач навылет и не допустив ни одной двойной ошибки. Джокович, в свою очередь, реализовал два брейк-пойнта из нескольких возможностей, что в итоге и предопределило его успех.

Соперником Джоковича в матче за выход в четвертьфинал станет испанец Хауме Муньяр, который занимает 41-ю строчку в мировом рейтинге.

Ранее теннисист Андрей Рублев проиграл четвертый матч подряд.