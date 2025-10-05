Тренер «Пари НН» оценил положение команды в таблице РПЛ

Тренер «Пари НН» Шпилевский: я не думаю, что мы заслуживаем эту позицию

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Сочи» со счетом 1:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает издание Legalbet.

Шпилевский признал, что текущий старт сезона является для него самым тяжелым в карьере, сославшись на отсутствие домашнего стадиона, долгие переезды и поздние трансферы. Он также отметил, что команда, по его мнению, не заслуживает текущей позиции в таблице, и выразил недоумение сложившейся ситуацией.

«В целом, я не думаю, что мы заслуживаем ту позицию, где сейчас находимся, это количество очков. Трудно объяснить наше положение. Команда делает всё, что в её силах. Мы как штаб тоже, но ошибки стоят нам очков», — заявил тренер.

При этом тренер подтвердил, что команда продолжает развиваться и меняться, что он оценивает положительно. В качестве мер по исправлению ситуации Шпилевский указал на необходимость продолжения работы и исключения повторяющихся ошибок, включая возможные кадровые изменения.

После одиннадцати туров «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Следующий матч нижегородской команды в чемпионате России запланирован на 18 октября против «Акрона».

Ранее «Сочи» одержал победу над «Пари НН» в матче РПЛ.