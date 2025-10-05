На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Пари НН» оценил положение команды в таблице РПЛ

Тренер «Пари НН» Шпилевский: я не думаю, что мы заслуживаем эту позицию
true
true
true
close
Андрей Шрамко/РИА Новости

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал ситуацию в команде после поражения от «Сочи» со счетом 1:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает издание Legalbet.

Шпилевский признал, что текущий старт сезона является для него самым тяжелым в карьере, сославшись на отсутствие домашнего стадиона, долгие переезды и поздние трансферы. Он также отметил, что команда, по его мнению, не заслуживает текущей позиции в таблице, и выразил недоумение сложившейся ситуацией.

«В целом, я не думаю, что мы заслуживаем ту позицию, где сейчас находимся, это количество очков. Трудно объяснить наше положение. Команда делает всё, что в её силах. Мы как штаб тоже, но ошибки стоят нам очков», — заявил тренер.

При этом тренер подтвердил, что команда продолжает развиваться и меняться, что он оценивает положительно. В качестве мер по исправлению ситуации Шпилевский указал на необходимость продолжения работы и исключения повторяющихся ошибок, включая возможные кадровые изменения.

После одиннадцати туров «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Следующий матч нижегородской команды в чемпионате России запланирован на 18 октября против «Акрона».

Ранее «Сочи» одержал победу над «Пари НН» в матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами