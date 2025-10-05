На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер клуба РПЛ покинул свой пост после поражения

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович покинул свой пост после поражения от «Ростова» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Оренбурга» в своем Telegram-канале.

«Благодарим Владимира за вклад в развитие нашего клуба и желаем удачи», — говорится в сообщении.

Встреча, которая прошла в Оренбурге», завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в ворота «Оренбурга» забил игрок «Ростова» Тимур Сулейманов. Он отличился на 88-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Ростов» идет на десятом месте, набрав 13 очков. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, набрав семь очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций.

Ранее бывший тренер петербургского «Зенита» выразил сомнение в карьерных перспективах Максима Глушенкова.

