Бывший тренер «Зенита» выразил сомнение в карьерных перспективах Глушенкова

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт выразил сомнения относительно возможного перехода полузащитника Максима Глушенкова в европейский клуб. Об этом сообщает «Vprognoze.ru». Экс-спортсмен признал талант футболиста, но отметил, что для подтверждения уровня европейских клубов ему необходимо демонстрировать высокие результаты в матчах против сильных соперников.

«Сложно так сказать, он без сомнения талантливый футболист. Когда он забьёт четыре гола «Барселоне», тогда я вам смогу сказать. А то, что он забил четыре гола, не тот уровень «Оренбург», на сегодняшний момент. Просто он действительно игрок одарённый, талантливый со сложным характером. Я очень сомневаюсь, что он куда-то может уехать», — заявил Рапопорт.

Он также обратил внимание на сложный характер игрока, что, по его мнению, может создавать дополнительные трудности при переходе. 26-летний полузащитник в текущем сезоне провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, где забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Согласно данным трансферного рынка, стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Рапопорт подчеркнул, что несмотря на хорошую статистику, уровень российского чемпионата отличается от европейских лиг, что требует от футболиста дополнительной адаптации.

