«Динамо» и «Локомотив» повторили рекорд московских дерби

«Динамо» и «Локомотив» повторили самое результативное московское дерби в истории России, забив на двоих восемь мячей, сообщает Opta.

Всего в истории чемпионата России было сыграно 705 московских дерби, но лишь однажды в них забивалось 8 голов – в 1994 году «Локомотив» разгромил «Торпедо» 8:0.

Также «Динамо» повторило рекорд по пропущенным мячам от московских клубов в одном матче. Пять мячей «Динамо» пропускало только от «Спартака» в 1992 и 2005 годах.

«Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

Ранее стало известно, кто станет новым главой «Динамо».