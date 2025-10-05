«Ахмат» сделал заявление по ситуации с Ндонгом, обвинившим Сперцяна в расизме

Грозненский «Ахмат» на официальном сайте клуба поддержал своего футболиста Усмана Ндонга, который заявил, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) оскорбил его по расовому признаку.

«Оскорбление человеческого достоинства по расовому признаку — это удар не только по конкретному футболисту, но и по фундаментальным ценностям всего спортивного сообщества», — говорится в заявлении.

Встреча, которая прошла в Краснодаре завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».

На 15-й минуте матча Джон Кордоба открыл счет. Через 15 минут Диего Коста забил второй мяч в ворота «Ахмата». За десять минут до конца игры был удален футболист «Ахмата» Усман Ндонг за то, что ударил Эдуарда Сперцяна.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

«Ахмат» на выезде встретится с московским «Динамо». Игра пройдет 19 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее футболист «Ахмата» обвинил капитана «Краснодара» в расизме.