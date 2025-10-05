В Госдуме дали совет Овечкину

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала российскому хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину беречь здоровье, передает «ВсеПроСпорт».

«Думаю, и после побития рекорда Гретцки у Овечкина достаточно мотивации в НХЛ. Но Саше нужно подумать и о здоровье, нужно беречь его. Овечкину надо отыграть сезон и не получить каких-то критичных травм», — сказала Журова.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

