Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче после травмы

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что россиянин Александр Овечкин справился с задачей в предсезонном матче против «Бостона», передает RMNB.

«Я считаю, что Овечкин и Фехервари были хороши и выполнили свою задачу. На текущем этапе их задачей было войти в игру и почувствовать ее. Ови справился с этим, Марти тоже», — сказал Карбери.

Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:3. В составе победителей дубль оформил Бретт Харрисон, еще один гол забил Райли Тафти. За «Вашингтон» отличился Райан Леонард.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 7 секунд и не отметился результативными действиями. Он провел первый предсезонный матч. Россиянин пропустил четыре матча из-за травмы.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в НХЛ по максимуму наказали обидчика российского суперталанта.