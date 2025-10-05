Российский боец потерял титул чемпиона UFC

На турнире UFC 320 российский боец Магомед Анкалаев уступил бразильцу Алексу Перейре.

Поединок завершился в первом раунде на второй минуте после того, как Перейра отправил Анкалаева в нокаут.

Перейра вернул себе титул в полутяжелом весе, который потерял в марте 2025 года, уступив Анкалаеву.

4 октября российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

В январе 2025 года соперники уже встречались также в Дубае, и тогда Нурмагомедов тоже победил единогласным решением арбитров, защитив свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

Ранее Нурмагомедов назвал имя следующего соперника.