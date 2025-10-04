Экс-игрок ЦСКА назвал фаворита в дерби со «Спартаком»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что команда под руководством Фабио Челестини будет иметь некоторое преимущество.

«На поле выйдут две примерно равные по классу команды, и даже физическое состояние на данный момент не так важно, потому что дерби всегда стоит особняком. Футболисты будут выкладываться на сто процентов. Но с психологической точки зрения преимущество будет ЦСКА — команда идет в лидерах и играет при своих болельщиках», — заявил Хомуха.

ЦСКА в 10 туре обыграл «Балтику» со счетом 1:0, единственный мяч на 95-й минуте забил Игорь Дивеев. После армейцы в рамках Кубка встретились с «Локомотивом» и победили в серии пенальти — 0:0 (4:2). «Спартак», в свою очередь, в чемпионате и в Кубке победил «Пари НН» — 3:0 и 2:1.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 16:30 по столичному времени.

