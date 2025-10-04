На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Анар вызвал бунт среди участников шоу «Титаны»

Поведение актера Анара вызвало бунт среди участников шоу «Титаны»
Пресс-служба шоу «Титаны»

На ТНТ начинается третий этап шоу «Титаны». В проекте участвует более 100 атлетов, которые проходят испытания, созданные искусственным интеллектом.

На третьем этапе участников поделят на команды по шесть человек. Кто-то из титанов в результате жеребьевки станет капитаном, который должен будет выбрать атлетов в свою команду. Актер Анар заявил, что он меньше всего хочет быть капитаном. Другие участники рассказали, что они ни в коем случае не хотят в его команду.

«Анар — темная лошадка, он по-разгильдяйски себя ведет, а я хотел бы пойти в команду к твердому и сильному мужчине», — заявил участник шоу Георгий Живайкин.

Оксана Яшанькина из легендарной фитнес-семьи выразит недовольство тем, что капитаны-мужчины неохотно берут в свои команды женщин.

Проигравшие команды ждет испытание на выбывание им предстоит выбрать одного, кто будет сражаться за возможность остаться в проекте.

Третий сезон проекта стартовал в сентябре. Победителю достанется главный приз — 10 миллионов рублей.

Ранее Алексей Немов вписался шоу «Титаны» и 18 часов проходил испытания.

