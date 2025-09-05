На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Немов вписался в экстремальное шоу «Титаны» и 18 часов проходил испытания

Гимнаст Алексей Немов 18 часов проходил испытания на шоу «Титаны»
Пресс-служба ТНТ

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал «Газете.Ru», что принял участие в съемках третьего сезона экстремального спортивного шоу «Титаны» на ТНТ, где ему иногда приходилось выполнять тяжелые физические испытания на протяжении 18 часов.

«Этот проект с долей риска — как физически, так и морально. Выходя на арену, ты никогда не знаешь, что тебя ожидает, какое испытание будет предложено. Поэтому всегда необходимо тщательно разминаться и поддерживать себя в форме. Физически это требует огромных усилий — порой приходится находиться в состоянии готовности на протяжении 10-18 часов», — рассказал Немов.

Пятикратный чемпион мира признался, что во время прохождения испытаний нервничал так же сильно, как на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

«Когда ты выходишь, словно на чемпионат мира или Олимпийские игры, внутри ощущается волнение. Но это волнение помогает перейти на новый уровень. Для меня такое соперничество было замечательным опытом», — признался чемпион.

Немов отметил, что на участие в шоу «Титаны» его сподвигли другие гимнасты, которые выступали в предыдущих сезонах проекта. Кроме того, олимпийский чемпион был уверен, что его физическая подготовка позволит ему успешно показать себя на шоу.

«Я решил попробовать себя в этом проекте, потому что гимнастика — это базовый вид спорта. Я был уверен, что навыки, которые я приобрел в спортивной гимнастике, будут полезными, и, как оказалось, я не ошибся. Многие мои друзья и коллеги из мира спортивной гимнастики уже принимали участие в этом шоу и просили меня поддержать их и присоединиться к этой истории», — рассказал Немов.

В третьем сезоне шоу «Титаны» за победу и приз в размере 10 млн рублей сразятся 111 лучших спортсменов страны. Показ шоу стартует осенью 2025 года.

Атлеты будут выполнять сложные задания, придуманные искусственным интеллектом: им предстоит висеть на высоте, бегать по вертикальным стенам, разрывать воздухом гигантские шары и многое другое.

Кроме того, специально для состязаний был сооружен новый водный объект. Это вызвало панику у спортсменов, не умеющих плавать, однако они смогли преодолеть себя ради соревнований.

Ранее чемпионка России отправилась на экстремальное шоу спустя четыре месяца после родов.

Летние виды спорта
