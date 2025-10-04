Легенда «Локомотива» назвал фаворита матча «Ювентус» — «Милан»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» заявил, что считает туринский «Ювентус» фаворитом матча итальянской Серии А против «Милана», передает Odds.

«Но матч предстоит, мне кажется, очень серьезным. У «Ювентуса» шансы чуть-чуть больше есть на победу, так как играют дома и много матчей провели на ноль», — сказал Пименов.

Встреча состоится 5 октября. Команды выйдут на поле в 21:45 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает первое место, набрав 12 очков. «Ювентус» идет на четвертой строчке, набрав 11 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

