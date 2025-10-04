На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
78-летний Семин близок к назначению на пост тренера зарубежного клуба

Юрий Семин может возглавить клуб МЛ Витебск
РИА Новости

Тренер Юрий Семин может возглавить белорусский клуб МЛ Витебск, сообщает Football.by.

Отмечается, что помощников 78-летнего Семина станет Юрий Батуренко. Также витебская команда, которая является лидером чемпионата страны, рассматривала кандидатуру Сергея Ташуева, ранее возглавлявшего солигорский «Шахтер».

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах. Под его руководством красно-зеленые трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали национальный Кубок. Последним клубом в карьере Семина был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Семин назвал три страны, которые хочет посетить.

