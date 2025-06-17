Семин назвал три страны, которые хочет посетить

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что вероятно съездит на чемпионат мира — 2026 в США, а также раскрыл, в каких странах он хотел бы побывать. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я бы с удовольствием посетил Новую Зеландию. И поехал бы не просто так, а на какой-нибудь матч регбистов. Там же регби — спорт номер один. Но, наверное, не удастся. Хотел бы съездить в Австралию. <...> В Австралии тоже посмотреть бы регби, и сейчас там неплохой футбол. Третья страна — Аргентина», — поделился он.

Мировое футбольное первенство — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Последним местом работы Семина стал «Ростов». 4 августа 2021 года он возглавил клуб и подписал рассчитанный на два сезона контракт, заменив ставшего главным тренером сборной России Валерия Карпина. 25 сентября покинул пост главного тренера по обоюдному согласию с руководством команды. За время его пребывания в «Ростове» команда выиграла лишь один матч из семи, а также не смогла выйти в 1/8 кубка России из мини-группы с командами ФНЛ и ФНЛ-2 «Торпедо» и «Чайка

Ранее Семин ответил на вопрос о снижении уровня РПЛ.