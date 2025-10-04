Стало известно будущее Ларионова в СКА

Петербургский СКА не планирует увольнять главного тренера Игоря Ларионова из-за неудачного старта в сезоне, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Ларионов продолжает процесс становления новой команды. На данном этапе главный тренер имеет полную поддержку со стороны руководителей клуба, которые не выдвигали специалисту никаких ультиматумов.

3 сентября СКА проиграл «Спартаку» в Москве — 1:3.

Игорь Ларионов возглавил СКА в межсезонье, его предыдущим местом работы было нижегородское «Торпедо». После 11 матчей в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский клуб набрал 12 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Ранее в КХЛ порадовались за рекодный контракт Кирилла Капризова.