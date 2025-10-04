На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно будущее Ларионова в СКА

«Матч ТВ»: СКА не планирует увольнять главного тренера Ларионова
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Петербургский СКА не планирует увольнять главного тренера Игоря Ларионова из-за неудачного старта в сезоне, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Ларионов продолжает процесс становления новой команды. На данном этапе главный тренер имеет полную поддержку со стороны руководителей клуба, которые не выдвигали специалисту никаких ультиматумов.

3 сентября СКА проиграл «Спартаку» в Москве — 1:3.

Игорь Ларионов возглавил СКА в межсезонье, его предыдущим местом работы было нижегородское «Торпедо». После 11 матчей в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский клуб набрал 12 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина завоевал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла челябинский «Трактор» 4-1 и впервые в истории стала победителем КХЛ.

Ранее в КХЛ порадовались за рекодный контракт Кирилла Капризова.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами