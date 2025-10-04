В КХЛ порадовались за рекодный контракт Капризова

Российский хоккеист Кирилл Капризов, подписавший рекордный контракт с «Миннесотой» сроком на восемь лет, полностью заслужил его. Такое мнение в интервью «ВсеПроСпорт» высказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

«Такие контракты только радуют, люди больше зарабатывают. Причем не только Кирилл, но и остальные будут подписывать новые соглашения. Хорошее дело, что наших игроков так ценят», — заявил Каменский.

По новому контракту Капризов будет зарабатывать в среднем $17 млн в год. Это рекордная сумма в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соглашение вступает в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2033/34.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Свой первый матч в новом сезоне НХЛ «Миннесота» проведет 10 октября против «Сент-Луиса».

Ранее главный тренер «Вашингтона» оценил игру Александра Овечкина в первом матче после травмы.