ФСБ задержала лидеров экстремистского сообщества футбольных фанатов

ФСБ в Самаре задержала лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов
ФСБ РФ

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали лидеров экстремистского неформального молодежного объединения футбольных фанатов, сообщает «ВолгаНьюс».

По информации источника, под арест были взяты трое мужчин, один из них находится под домашним арестом. Лидер объединения уже был ранее осужден. Вместе с ним еще двое подозреваемых занимались вовлечением граждан в ряды экстремистского сообщества.

«Также они занимались пропагандой экстремистской, в том числе нацистской символики», – уточнили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

