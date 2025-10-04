Избивший в Ленобласти мужчину боец ММА задержан

Боец смешанного стиля (ММА) Эрзиман Байрамов задержан правоохрательными органами в Лениградской области, сообщает ТАСС.

30-летний уроженец Дагестана обвиняется в преступлении по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). По данным полиции, 30 сентября на Воронцовском бульваре в городе Бугры Байрамов стал участником конфликта с другим мужчиной из-за расхождения взглядов на трактовку норм федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в ходе которого нанес пострадавшему телесные повреждения.

Отмечается, что полиция приняла решение о возбуждении дела, несмотря на отсутствие заявления от пострадавшего мужчины.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

