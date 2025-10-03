«Большая неожиданность»: президент РФС об уходе председателя совета директоров «Динамо»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров московского «Динамо». Об этом сообщает «Vprognoze.ru».

Колосков отметил, что новость об отставке стала для него большой неожиданностью. По его словам, Гафин органично вписался в структуру клуба и был авторитетным человеком в организации.

«Для меня это неожиданность большая. Как по мне, Гафин органично вписался в «Динамо», в структуру, я с ним вижусь на каждой игре команды в Москве. Во всяком случае, не могу сказать хорошо это или плохо, потому что не погружён в проблемы «Динамо» и жизнедеятельность команды. Но то, что он на месте — у меня сомнений не было», — высказался Колосков. При этом президент РФС воздержался от оценок решения, сославшись на недостаточное погружение в текущие проблемы клуба.

Пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе Гафина 2 октября. Он занимал должность председателя совета директоров с 2019 года и был одним из ключевых лиц в руководстве клуба. За время его работы «Динамо» провело масштабное обновление состава и несколько раз меняло тренерский штаб. В текущем сезоне команда под руководством Валерия Карпина занимает седьмое место в таблице РПЛ после 10 туров. Решение об отставке было принято накануне матча с «Краснодаром» в рамках 11-го тура чемпионата России.

Ранее экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал странным уход из клуба председателя совета директоров.