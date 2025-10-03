На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака» высказался о возможном увольнении Станковича

Экс-игрок «Спартака» Ловчев: тренеру надо дать год
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал вероятность отставки главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

По словам Ловчева, решение о судьбе наставника принимает руководство клуба, где не всегда работают профессиональные футбольные специалисты. Экс-футболист привел пример из прошлого, когда при прежнем владельце клуба Леониде Федуне с ветеранами «Спартака» не советовались по кадровым вопросам, в то время как мнение Заремы Салиховой, супруги Федуна, учитывалось.

«Решает руководство «Спартака», а там не всегда футбольные люди сидят. Но я убеждён: тренеру надо дать год», — заявил Ловчев. Он подчеркнул, что частые смены тренеров мешают стабильному развитию клуба.

Экс-футболист также отметил, что в текущей ситуации сложно делать точные прогнозы относительно будущего Станковича на посту главного тренера «Спартака», так как для объективной оценки работы тренера необходимо учитывать все обстоятельства, включая кадровые возможности и текущую ситуацию в команде.

Ранее стали известны арбитры на дерби ЦСКА — «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами