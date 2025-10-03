На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны арбитры на дерби ЦСКА — «Спартак»

РФС утвердил судейскую бригаду для матча ЦСКА — «Спартак»
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) утвердил судейскую бригаду для матча одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков. Его ассистентами станут линейные судьи Андрей Образко и Рустам Мухтаров. Резервным судьей будет Юрий Карпов. Работу видеопомощника арбитра (VAR) обеспечит Виталий Мешков, а его ассистентом (AVAR) назначен Ранэль Зияков. Контроль за деятельностью судейской бригады проведет инспектор Сергей Мацюра.

Матч одиннадцатого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 октября на столичной «ВЭБ Арене». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Для Чистякова этот матч станет третьим в качестве главного арбитра в текущем сезоне премьер-лиги. В прошлом сезоне он обслуживал 15 матчей чемпионата России, в которых показал 85 желтых и 4 красные карточки. Инспектор Мацюра будет оценивать работу судейской бригады по стандартной методике РФС.

Ранее Дмитрий Губерниев дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак».

Футбол. Чемпионат России
