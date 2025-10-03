Врач одобрила падения Трусовой на льду после родов

Акушер-гинеколог Мелкомян: в падениях Трусовой ничего опасного нет

Врач акушер-гинеколог Софья Мелкомян высказала мнение о тренировках фигуристки Александры Трусовой после родов с помощью кесарева сечения. Об этом сообщает издание «Sport24».

Специалист отметила, что через два месяца после кесарева сечения физические нагрузки разрешены, а у профессиональных спортсменов восстановление происходит быстрее благодаря натренированным мышцам. По словам врача, швы за такой срок не могут разойтись, а падения на льду могут привести лишь к местным травмам, таким как ушибы.

«У нее было кесарево сечение, а через два месяца после него физические нагрузки разрешены. И еще нужно учитывать, что у профессиональных спортсменов мышцы натренированы, поэтому восстановление идет быстрее, чем у обычных женщин», — заявила врач. Мелкомян подчеркнула, что риска расхождения матки по шву при таких нагрузках нет.

Фигуристка родила сына 6 августа и недавно опубликовала видео с тренировок, где отрабатывала двойной аксель.

