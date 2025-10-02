На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«МОК не будет ориентироваться на решение по паралимпийцам, не надо обольщаться»: Валуев о вопросе ОКР

Депутат Валуев заявил, что решение по паралимпийцам не повлияет на позицию МОК
State Duma Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал возможное влияние восстановления прав Паралимпийского комитета России на решение Международного олимпийского комитета по ОКР. Об этом сообщает издание «ВсёПроСпорт».

«Восстановление в правах паралимпийцев никак не повлияет на решение МОК по ОКР. Ориентироваться на это точно не будут — примут к сведению, так скажем. Так что сильно обольщаться не надо. Вы ведь, наверное, слышали заявление Кирсти Ковентри? Вот от него и надо отталкиваться», — заявил Валуев.

В декабре текущего года запланировано заседание исполкома МОК, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Также членство ОКР было приостановлено в 2023 году из-за включения в его состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Прежде стало известно, что российские паралимпийцы получили право выступать под национальной символикой в пяти видах спорта, включая легкую атлетику, плавание и следж-хоккей.

Ранее российская паралимпийская легкоатлетка завоевала бронзу чемпионата мира.

