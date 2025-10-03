На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семь футболистов впервые вызваны в молодежную сборную России

Главный тренер сборной Шабаров представил состав на октябрьские матчи
true
true
true
close
Злата Машницкая/ФК «Акрон»/VK

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров утвердил список футболистов для участия в октябрьском учебно-тренировочном сборе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В состав команды вошли 25 спортсменов, включая трех вратарей, девять защитников, одиннадцать полузащитников и двух нападающих.

Семь игроков получили первый вызов в молодежную сборную: вратарь Курбан Расулов («Динамо» Москва), защитники Александр Тарасов («Ростов») и Даниил Плотников («Химик»), полузащитники Андрей Ивлев («Пари НН»), Артем Корнеев («Сочи»), Станислав Топинка («Чайка») и нападающий Владимир Игнатенко («Крылья Советов»).

Команда проведет два выездных матча со сборной Белоруссии. Первая встреча запланирована на 10 октября в Бресте, вторая состоится 13 октября в Минске. Вратарскую линию представят Даниил Веселов («Локомотив»), Александр Дегтев («Сочи») и Курбан Расулов. Среди защитников вызваны игроки ЦСКА, «Рубина», «Ростова» и других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Полузащитная группа включает воспитанников московского «Динамо», «Пари НН», «Краснодара» и других команд.

Ранее бывший футболист Андрей Канчельскис заявил, что у России отстает культура боления.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами