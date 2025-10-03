На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы

Россиянка Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о досрочном завершении сезона из-за травмы кисти. Об этом сообщает сама спортсменка в своем Telegram-канале.

По словам Потаповой, повреждение было получено ранее в Монреале, и с тех пор ее сопровождали постоянные боли. В среду она проиграла чешке Линде Носковой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в Пекине со счетом 2:6, 4:6.

«К сожалению, я была вынуждена сняться с двух последних турниров в этом сезоне из‑за травмы, которую подхватила в Монреале этого года. Может быть, я где‑то не показывала этого, но продолжительные боли в правой кисти присутствовали постоянно с этого момента», — объявила Потапова. Спортсменка и ее команда приняли решение сосредоточиться на восстановлении, чтобы полностью подготовиться к следующему сезону.

24-летняя Потапова занимает 59-ю позицию в рейтинге WTA. Она выразила уверенность, что после реабилитации сможет продолжить выступления на высшем уровне. Теннисистка планирует вернуться к соревнованиям в 2026 году.

Ранее в Шанхае состоялся самый возрастной матч в истории «Мастерсов».

Летние виды спорта
