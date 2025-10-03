На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тарасова о Косторной: не все так быстро набирают форму после родов, как Трусова

Татьяна Тарасова: Косторная подумает, возвращаться ли ей в спорт после родов
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о рождении сына у Алёны Косторной и Георгия Куницы, отметив, что Косторная еще подумает, возвращаться ли ей в спорт, передает RT.

«В ближайшие месяцы она будет полностью сосредоточена на малыше. А уж когда восстановится, подумает, возвращаться ли на лёд. Понятно, что не все так быстро набирают форму после родов, как Александра Трусова», — сказала Тарасова.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года.

Ранее Косторная и Куница стали родителями.

Зимние виды спорта
