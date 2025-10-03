На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны результаты первого дня молодежного первенства мира по самбо

Россияне завоевали десять золотых медалей в первый день соревнований в Индонезии
true
true
true
close
Пресс-служба Международной федерации самбо

Российские самбисты завоевали десять золотых медалей в первый день молодежного первенства мира в индонезийском Богоре. Спортсмены России выступают под флагом и гимном Международной федерации самбо (FIAS).

В спортивном самбо среди девушек и юношей 16-18 лет победы одержали Алина Иванова (весовая категория до 50 кг), Яна Шевцова (свыше 80 кг), Илья Богданов (71 кг) и Илья Никульшин (98 кг). В юниорских категориях 18-20 лет золотые медали завоевали Дарья Кузьмина (58 кг), Мадина Сулейманова (80 кг), Игорь Грушковский (71 кг) и Роман Жданов (свыше 98 кг).

В боевом самбо среди юниоров победителями стали Даниил Кудяков (64 кг) и Демид Волков (88 кг), причем последний показал особенно впечатляющий результат, завершив пять из шести боёв досрочно и затратив на все свои победы всего 241 секунду. Серебряную медаль завоевала Владислава Керимова (65 кг), а бронзовую — Максим Иванюк (до 53 кг). Единственным представителем сборной, оставшимся без медали, стал Даниил Аксёнов (58 кг), проигравший в полуфинале, а затем в поединке за бронзу.

Во второй день турнира, поддерживаемого компанией «Роснефть» и банком ВТБ, будут разыграны еще 12 комплектов наград.

Ранее стало известно, как именно будет проходить молодежное первенство мира по самбо.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами