Бывший капитан «Оренбурга» прокомментировал первый вызов игрока «Балтики» в сборную России

Бывший капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о первом вызове защитника «Балтики» Мингияна Бевеева в сборную России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению Андреева, 29-летний футболист заслужил место в национальной команде благодаря стабильной игре в текущем сезоне. «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича демонстрирует уверенные результаты в Российской премьер-лиге (РПЛ), а Бевеев является ключевым игроком обороны, проведя все матчи в стартовом составе. Андреев отметил, что футболист значительно прогрессировал после перехода из «Урала», получив необходимое доверие от тренера Игоря Талалаева.

«Балтика» идет высоко в таблице, Мингиян — все матчи в составе, играет на хорошем уровне, поэтому его вызов в сборную справедлив. Ему в ноябре исполняется 30 лет, и Миня показывает: главное — верить в мечту, работать, тогда все сбудется в 18, 20 или 30 лет», — заявил Андреев.

В сборной России Бевеев был включен в заявку на товарищеские матчи с Ираном 10 октября и Боливией 14 октября. В условиях ужесточения лимита на легионеров в РПЛ, по словам Андреева, у российских защитников появляется больше возможностей проявить себя в ведущих клубах.

Ранее легенда «Динамо» назвал странным уход из клуба председателя совета директоров.