В РФС рассказали, что многие страны меняют свою позицию по отстранению России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что многие страны меняют свою позицию по вопросу отстранения России от международных соревнований, передает «РБ Спорт».

«В 2022 году многие страны были очень насторожены. Сейчас по коммуникации с национальными ассоциациями я вижу, что многие допускают для себя возможность как допуска, так и игры с Россией», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

