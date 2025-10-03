На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клуб РПЛ подписал контракт с 75-летним футболистом

«Крылья Советов» подписали контракт с 75-летним футболистом Панфиловым
true
true
true
close
ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» подписали контракт с 75-летним футболистом Валерьяном Панфиловым.

В последнее время Панфилов занимал пост члена совета директоров клуба и возглавлял отдел по работе с ветеранами «Крыльев Советов».

«Панфилов уже провёл свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином», говорится в сообщении клуба.

Панфилов провел за «Крылья Советов» 418 матчей, забив 49 мячей.

Московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 26 сентября.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 3:2. В составе столичного клуба голами отметились Даниил Фомин, который на 9-й минуте открыл счет в матче, Бителло (24-я минута) и Антон Миранчук (34-я минута). «Крылья Советов» отыграли два мяча во втором тайме: на 58-й минуте отличился Ильзат Ахматов, а за две минуты до конца основного времени забил Томас Гальдамес.

Ранее Александр Мостовой заявил о готовности войти в тренерский штаб московского «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
